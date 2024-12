Natale a casa Gueraldi: tradizione e spese natalizie tra luci e sapori

Non si faccia ingannare da queste buste, ci sono pigiami e cose per casa, ancora non abbiamo iniziato le spese vere e proprie per Natale – sfodera un sorriso grande così, Maria Grazia Gueraldi –, ma anche noi acquisteremo cose utili.

Abbiamo già pensato al menù per il 25: mio marito preparerà i cappelletti, poi mangeremo lesso, vitello tonnato, polpettone con le castagne. Nel solco della tradizione e della famiglia.

Il centro così illuminato mi piace moltissimo. Nota di merito per aver ‘acceso’ anche le vie attorno al Piano, dove viviamo e i problemi non mancano. Qualcuno dice che avrebbero potuto spendere i soldi per chiudere le buche. Io dico: godiamoci Natale, poi speriamo chiudano le buche.