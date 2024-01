Natale a km zero, scontro politico

"Natalfidardo volge al termine e ringrazio tutte le associazioni di volontari che si sono adoperate per animare le festività. Mi devo scusare con le persone che ci hanno messo la faccia, il tempo e le energie, perché le critiche che sono state fatte a noi dell’Amministrazione purtroppo hanno colto anche loro". Il vicesindaco Romina Calvani risponde così alle critiche rivolte all’amministrazione sull’organizzazione del Natale. "La scelta di fare un Natale a chilometro zero, coinvolgendo le associazioni del territorio e allestire in modo sobrio il nostro paesello, è stata fatta in condivisione con tutte le forze politiche, che poi si sono dimostrate (chi più, chi meno) pronte a puntare il dito e a denigrare quanto scelto insieme. In sede di commissione, infatti, quando si parlava di trovare le risorse per integrare le ore di assistenza scolastica ai bambini disabili, tra le varie possibilità di finanziamento è stata applaudita la consigliera Ilenia Pelati con la proposta di risparmiare sugli allestimenti e spettacoli natalizi a favore di un maggiore importo da dedicare, appunto, alla disabilità a scuola". Il gruppo di opposizione Fare bene per Castelfidardo: "Perché non lo va a dire a quelle persone che hanno sofferto tenendo i figli a casa?".