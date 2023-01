Natale agli sgoccioli: ecco tutti gli appuntamenti

Ultimi appuntamenti per il calendario degli eventi natalizi a Senigallia per intrattenere cittadini e visitatori. Oggi alle ore 18 nelle principali piazze del centro storico si svolgerà il concerto itinerante delle "Bande musicali di Ostra e non solo…". Il giorno dell’Epifania, domani, il gran finale è alla Fenice alle ore 17 con Circo Zoé, un particolare circo contemporaneo acrobatico dove si alternano situazioni drammatiche, risolte anche in chiave comica. Sostenuto da musica dal vivo, lo spettacolo è adatto a tutta la famiglia. I biglietti sono acquistabili online sul circuito Vivaticket.it o al botteghino del teatro. In serata, alle ore 21 alla Piccola Fenice andrà in scena "Jesce esce", recital dedicato alla storica e popolare canzone napoletana antica a cura dell’associazione Bellanca. Il 7 gennaio, nel pomeriggio, in piazza Garibaldi si terrà lo spettacolo delle Fontane Danzanti. Per tutto il periodo natalizio restano aperte tutte le principali attrazioni che stanno animando il Natale sulla spiaggia di velluto. Fino all’8 gennaio, al Foro Annonario prosegue il "Villaggio di Natale" con il mercatino natalizio con le tipiche casette di legno aperto dalle 16 alle 20 e nei giorni festivi, il sabato e la domenica dalle 10 alle 20. In piazza del Duca sarà sempre possibila pattinare sulla pista di pattinaggio sul ghiaccio mentre alla Galleria Expo Ex torna per la 9° edizione "La gioia del Presepe", la mostra di Presepi e Casetta di Babbo Natale a cura della Pro Loco "Spiaggia di velluto" aperta tutti i giorni fino al 15 gennaio dalle 16,30 alle 19,30. Non mancano le proposte natalizie anche nei comuni dell’entroterra. A Corinaldo oggi il primo dei tre concerti con l’Orchestra Sinfonica Rossini di Pesaro. Alle ore 21,15 al teatro Goldoni debutta il balletto con "Cenerentola", un classico del Natale.