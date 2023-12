Natale al museo: verso il presepe

Verso il presepe: due differenti attività, a cura della cooperativa sociale “Il Piccolo Principe”, in collaborazione con il Museo diocesano “Mons. Recanatini” di Ancona, per bambini e famiglie in vista del Natale. Domenica 10 dicembre presso il Museo Diocesano, alle ore 16, si terrà un’attività per raccontare la storia del presepe e dei suoi personaggi. Domenica 17 dicembre presso la Cattedrale di San Ciriaco alle ore 15.15, si terrà una rappresentazione del presepe vivente guidata dall’Arcivescovo Angelo Spina (nella foto).