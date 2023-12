Natale, al via la "Fantafiera" con i Lego

La spiaggia di velluto accende il Natale, ricco il calendario di iniziative di questo week-end. Inizia oggi all’ex Pescheria del Foro Annonario "Fantafiera", un’area espositiva targata Lego con aree gioco ed eventi pensati per famiglie, ragazzi e bambini, dalle 15 alle 22. Oggi e domani in piazza del Duca sono aperti i mercatini di Natale, giovedì dalle 16 alle 20 e venerdì dalle 10 alle 20, mentre nei giardini della Rocca Roveresca da domani aprirà i battenti la pista di pattinaggio sul ghiaccio che sarà attiva, tutti i giorni, dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 20 sabato, domenica e festivi dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 24 fino al 7 gennaio.

L’iniziativa è stata organizzata dalle due associazioni, Mad Events Srls e Zero18 Non Soloeventi con il patrocinio del comune di Senigallia. "Le Vetrine di Natale" è il nuovo progetto promosso dall’Amministrazione Comunale che dall’8 dicembre 2023 al 6 gennaio 2024 celebra la fotografia e la città di Senigallia in un lavoro realizzato grazie alla preziosa collaborazione del Museo d’Arte Moderna dell’Informazione e della Fotografia (Musinf), dei fotografi e delle fotografe senigalliesi, di Cna, Confartigianato, Confcommercio, Confesercenti e dei negozianti locali. Attive anche le due ore di sosta gratuita per i parcheggi in prossimità del centro storico.