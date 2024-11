Natale, arriva la pista sul ghiaccio ai giardini Matilde Palazzesi

Sabato in centro storico e sulla banchina di levante si accende il Natale, luminarie, installazioni led e attrazioni e dal 30 novembre al 6 gennaio torna anche la pista di pattinaggio sul ghiaccio ai giardini Matilde Palazzesi. Un’occasione per vivere l’atmosfera natalizia in modo originale e divertente, un’esperienza unica per grandi e piccini per emozionarsi sul ghiaccio, pattinando nel cuore della città, in un luogo di incontro e di svago per tutti, per respirare l’aria del Natale. La pista si inserisce in un ricco calendario di eventi natalizi che animeranno la spiaggia di velluto durante le festività. L’iniziativa, oltre a offrire un momento di divertimento, ha l’obiettivo di invogliare a fare shopping per le vie del centro dove si respirerà un’atmosfera natalizia dal sapore unico. La pista sarà aperta a tutti. Fino al 23 dicembre, dal lunedì al venerdì, dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 20; sabato, domenica e festivi, dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 24. Dopo il 23 dicembre ingresso tutti i giorni dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 24. Ma i più piccoli potranno anche incontrare Babbo Natale e entrare nel magico Igloo che sarà allestito al Foro Annonario. Le iniziative proseguiranno fino al 6 gennaio: il 4 in piazza Garibaldi è in programma uno spettacolo di luci led. Naturalmente non mancherà il brindisi di Capodanno in piazza con animazione e musica.