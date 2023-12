Natale che sa di Pasqua. Temperature record. E c’è chi ne approfitta anche per fare il bagno

Tutto merito dell’anticiclone. Ancona ha vissuto un Natale straordinariamente soleggiato, lontano dalle fredde temperature che di questi tempi costringono a piumoni, cappotti, sciarpe e cappelli. Temperature che hanno raggiunto e in alcune ore della giornata superato anche i venti gradi, di cui hanno potuto godere appieno centinaia di persone. In special modo quelle che hanno deciso di trascorrere ore di relax in spiaggia, tra Palombina, Passetto e Portonovo dove i più temerari hanno sfidato l’acqua decisamente fredda per concedesri un bagno fuori stagione. In spiaggia si stava benissimo, addirittura da maniche corte. Una condizione che i meteorologi definiscono eccezionale e che durerà lungo le nostre cose almeno fino a Capodanno, quando anche l’Anconetano e le Marche saranno interessate da irruzioni di aria fredda provenienti da Nord. Fino ad allora, però, si potranno godere giornate decisamente miti che hanno invogliato la gente a passeggiate all’aria aperta e a pranzi di Natale diversi dal solito.

Se in città la maggior parte dei ristorantri era chiusa per osservare le festività ad eccezione di pochi locali aperti come la trattoria La Moretta, a Portonovo e in altre località costiere si sono potute assaporare prelibatezze marinare come vuole la tradizione, ma anche rivisitate con gusto. Il tutto, in un atmosfera natalizia dal sapore primaverile viste le temperature. Giornata splendida anche ieri, giorno di Santo Stefano con i ristoranti di Portonovo presi d’assalto dai vacanzieri (come dimostrano le foto di Bobo Antic da Marcello). Particolarmente apprezzata anche la chiesetta, gioiello incastonato tra terra e mare che a Natale ha un fascino ancora maggiore.