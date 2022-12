Natale di rabbia e solidarietà per gli alluvionati

di Silvia Santarelli

Il Natale non cancella la rabbia degli alluvionati. È stato un Natale di rabbia, dolore e solidarietà quello degli alluvionati marchigiani. La speranza cercano di infonderla i sindaci: "Le ferite sul territorio sono ancora molto visibili – racconta Riccardo Pasqualini, sindaco di Barbara –. Il dolore per le vittime è ancora forte e alcune aziende fanno fatica a ripartire. Per di più la mia comunità resta in attesa di ritrovare la nostra Brunella Chiù, ancora dispersa". Intanto si distribuiscono aiuti in attesa del denaro: "Speriamo che i 200 milioni annunciati dallo Stato arrivino al più presto, permetteranno alle aziende di ripartire e alle famiglie di recuperare le abitazioni danneggiate", conclude Pasqualini. Ad attendere aiuti e la stagione più calda sono in particolare gli abitanti di Pianello di Ostra, la frazione più colpita dall’alluvione. "Solo pochissime famiglie hanno potuto far ritorno nelle loro case – dice il vicesindaco di Ostra, Raimondo Romagnoli –.Anche se sono stati svuotati dal fango, gli alloggi necessitano di essere asciugati e qui deve venire in soccorso il bel tempo". "Intanto – aggiunge – stanno procedendo i lavori sul letto del fiume Misa e sono stati liberati i ponti dai detriti". Nei giorni scorsi Simone Bartolucci che a causa dell’alluvione ha perso la sorella Noemi, mentre la mamma Brunella risulta ancora dispersa, ha ricevuto vicinanza e solidarietà. Come lui anche Tiziano Luconi, papà di Mattia, il bambino di 8 anni, la vittima più piccola di quella maledetta notte: "Se dalle istituzioni mi sento in parte abbandonato, non posso certo dirlo per gli amici di sempre e per le tante persone che in questi mesi mi sono state accanto – spiega –. Questo del Natale è il periodo peggiore, per me e per la mamma di Mattia, non può essere festa, l’assenza del nostro piccolo ometto è straziante. Spero che tragedie come queste non accadono più, spero davvero che lo Stato pensi a un grande piano di prevenzione, sarà l’unico modo per non rendere vane le morti causate da questa tragedia". Sono ancora tante le ferite aperte dopo il 15 settembre, quando il fiume Misa è esondato, inondando di fango la spiaggia di velluto e numerosi comuni dell’hinteralnd. Dodici vittime e Brunella Chiù che risulta ancora dispersa, un bilancio devastante unito ai numerosi danni che hanno spinto diversi imprenditori a rinunciare alla riapertura. Ora si attendono gli interventi per evitare che, ad ogni allerta, torni la paura.