Natale di Silvetti: anima religiosa e patriottica

Non si può certo dire che la giunta Silvetti non abbia voluto dare una connotazione ben precisa al suo primo Natale. Primo elemento: un gigantesco presepe in piazza Roma (ma saranno complessivamente ben 800 sparsi in più punti della città), l’accoglienza della lampada di San Francesco nel cuore della laica cerimonia di accensione degli addobbi e la presenza dell’arcivescovo Spina sul palco della città. Insomma, non dimentichiamoci che il Natale è innanzitutto una festa religiosa. Poi, il secondo elemento, quello patriottico: perché, non abbiamo dubbi, quelle luminarie tricolore faranno discutere, possono piacere o non piacere, ma senza dubbio sono una connotazione ben precisa.