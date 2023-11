Natale dolce e solidale per i 40 anni di attività

E’ un Natale "dolce e solidale", quello che si prepara a vivere la Croce Gialla Falconara nell’anno del quarantesimo anniversario dalla fondazione.

L’associazione, nei prossimi giorni, sarà presente con i propri banchetti in città per la vendita delle specialità golose, tra panettoni, pandori, torroncini e cioccolatini, il cui ricavato permetterà di sostenere una realtà ben radicata nel territorio e sempre a servizio della comunità. L’iniziativa è in collaborazione con La Bottega Artigiana e Torrone Bedetti.

Ieri il primo appuntamento, dalle 10 alle 12 e dalle 16.30 alle 19, presso il centro commerciale Le Ville di Palombina Vecchia, mentre oggi, dalle 9.30 alle 12.30, si replica alla parrocchia San Maria Goretti di via Foscolo. Il clou degli eventi, invece, a dicembre. Sabato 2, dalle 10 alle 12 e dalle 16 alle 19, i volontari saranno presenti alla sala ex Mercato di via Bixio. Domenica 3, dalle 9.30 alle 12.30, invece alla parrocchia della Beata Vergine Maria di via Costa. E ancora: venerdì 8, 9.30-12.30, presso la parrocchia del Rosario di via Mameli; sabato 9, 10-12 e 16.30-19, al supermercato Conad Superstore di via Marconi; domenica 10, 9.30-12.30, alla parrocchia di San Giuseppe di via Italia; sabato 16, 10-12 e 16.30-19, supermercato Sì con te di via Fratelli Rosselli. In vista del Natale, infine, le ultime tappe: domenica 17, 9.30-12.30, alla parrocchia di Sant’Andrea di Castelferretti; sabato 23, dalle 16.30 alle 19, presso la casetta di Babbo Natale in piazza Mazzini; la mattina della Vigilia, 24 dicembre dalle 9.30 alle 12.30, alla parrocchia di Sant’Antonio da Padova, in piazza Sant’Antonio. La Croce Gialla presenzierà anche tutti i lunedì al mercato cittadino. I pacchi sono disponibili su prenotazione e con consegna a domicilio. Per info 071.9160822 (anche WhatsApp) o info@crocegialla.it.