Natale e sosta, maxiparcheggio gratuito

Il problema della sosta e della carenza dei parcheggi in centro a Osimo, come in molti centri storici, è annoso ma con il via a diversi cantieri e l’approssimarsi delle festività natalizie con i tanti eventi e mercatini in procinto di partire rischia di diventare insostenibile. L’amministrazione comunale è corsa ai ripari con un’idea che sarà presto concretizzata. Da sabato al 7 gennaio il maxiparcheggio di via Colombo a Osimo sarà gratuito per tutti. "Un provvedimento straordinario per agevolare l’affluenza in centro storico in un periodo particolare come quello natalizio, nella speranza di liberare così gli stalli blu del centro, venendo incontro ai residenti che, a causa dei lavori post sisma a palazzo Campana ad esempio, perderanno provvisoriamente la disponibilità dei posti auto in piazza Sant’Agostino – spiega il sindaco Simone Pugnaloni -. Questa misura eccezionale arricchisce un Natale che si preannuncia unico per Osimo".

Ai tradizionali concerti e mercatini natalizi si aggiungeranno i grandi eventi musicali, come il concerto sabato 16 di Cristina D’Avena, la regina delle sigle dei cartoni animati che richiamerà l’attenzione di grandi e bambini, con un live pieno di successi e ricordi d’infanzia di un’intera generazione, e la Vertical Night a ridosso del Natale, venerdì 22, l’evento più atteso dai giovani e dagli amanti della musica dance (l’edizione estiva è stata sold out) e tante altre attrazioni che mirano a riempire il centro storico. Non solo la pista di pattinaggio sul ghiaccio in piazza Boccolino quindi, che sarà inaugurata proprio sabato con protagonisti gli atleti della Conero roller e resterò funzionante fino al 12 gennaio, quest’anno l’amministrazione coinvolgerà anche il quartiere San Marco, omaggiando i rinnovati Tre Archi con un evento top secret, senza però dimenticare la frazioni, nelle quali verranno organizzati diversi spettacoli.

Domani sarà reso pubblico il cartellone natalizio fino all’Epifania. Oggi alle 19 intanto cerimonia di accensione della rinnovata illuminazione del palazzo comunale e dell’atrio dove sono custodite le statue senza testa. Al teatrino Campana invece domani sera alle 21.15 a ingresso libero comincia la rassegna "Altra scena" con "Centomila, uno, nessuno – la curiosa storia di Luigi Pirandello" con Giuseppe Pambieri, scritto e diretto da Giuseppe Argirò.

Silvia Santini