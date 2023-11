Natale, ecco il Planetario al posto del cielo stellato

Non ci sarà il cielo stellato ma il Planetario di Carmelo Giammello sopra il centro storico jesino. Grazie a un accordo con il Comune di Torino Jesi ospiterà l’installazione che ha fatto parte delle Luci d’Artista dal 1998. Giammello ha individuato nel cielo stellato il tema per la sua opera luminosa che quest’anno brillerà anche su Jesi. Sarà un Natale più ricco di quello dello scorso anno in città.

Il Comune ha assegnato 30mila euro alla Fondazione Pergolesi Spontini per la realizzazione degli eventi di Natale e Capodanno e 10.370 alla Martin Brando di Monsano per le "azioni di comunicazione" relative alla stessa rassegna natalizia.

E tra le novità del cartellone natalizio spunta una convenzione tra la Città di Torino e il Comune di Jesi. Torino infatti presterà l’opera Planetario di Carmelo Giammello, installazione luminosa che ricrea le costellazioni, facente parte della collezione Luci d’artista di proprietà della stessa città. Le spese derivanti dal trasporto, manutenzione e consumi saranno in capo alla Fondazione Pergolesi Spontini. Saranno accese il primo dicembre.