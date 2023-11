Natale, ecco l’albero in piazza. Polemiche per le spese del Comune

E’ arrivato l’albero di Natale in piazza a Osimo, in corso di montaggio accanto alla pista di pattinaggio più grande del centro Italia. L’inaugurazione è prevista per sabato 2 con il saggio della Conero Roller. E’ il primo evento ufficiale del calendario natalizio che prosegue poi con le domeniche dedicate al mercatino, compreso l’8 dicembre, e il concerto di Cristina D’Avena sabato 16. Il Comune è alla ricerca di sponsor per le iniziative natalizie e intanto fioccano le polemiche delle Liste civiche: "L’amministrazione comunale si prepara a spendere più di 100mila euro in vista del Natale. Non si farà mancare niente, pur di svuotare il più possibile le casse del Comune. Patetiche le scuse del sindaco, che si giustifica dicendo che lo fa per rianimare il centro storico che come ampiamente dimostrato zoppica come non mai, grazie ai loro inefficaci interventi. Ribadiamo che siamo favorevoli alle iniziative volte ad intrattenere giovani e adulti (in tutta Osimo però, non solo in centro) ma non possiamo non far notare che tutto il denaro che l’amministrazione sta dilapidando adesso, sarà ripagato in futuro dagli osimani".

Il primo Comune del comprensorio ad accendere le luci natalizie sarà Sirolo che domani alle 18.45, così facendo, apre ufficialmente al Natale in piazza Vittorio Veneto con l’intervento della banda. Camerano annuncerà il calendario martedì con la tradizione della Natività vivente all’interno delle grotte e che anche quest’anno torna con l’iniziativa per i più bisognosi "Scatole di Natale sospese".