Natale frizzante con il cielo stellato

Torna il cielo stellato in piazza Federico II mentre l’albero di Natale si sposta in piazza Pergolesi. Il Natale jesino si accenderà sabato della prossima settimana e porta con sé molte novità commerciali. Oltre all’appena aperto pop up di Iginio Massari Alta Pasticceria che, dopo Ancona, ha scelto Jesi sono almeno altre tre le attività che stanno per aprire lungo corso Matteotti. I negozi sfitti che nell’ultimo anno avevano avuto il sopravvento lungo corso Matteotti e dintorni stanno per accendersi di nuovo. Una grande iniezione di fiducia dopo un periodo non certo florido per il commercio del salotto buono jesino. "Si sta registrando una forte inversione di marcia dopo tante chiusure – spiega il presidente dell’associazione dei commercianti JesiCentro Edoardo Granini che, tra l’altro gestisce il pop up di Iginio Massari -. A breve, entro fine mese apriremo l’enoteca alimentari Convivio accanto al caffè Saccaria. Più su dove c’era il negozio ‘La Perla’ aprirà ‘Arredo 3’ con esperienze di arredo cucine. Sta per riaprire su piazza Pergolesi anche il locale che prima ospitava Le Tre botteghe con un nuovo ristorante di cucina giapponese fusion. Anche in via Pergolesi (degli Orefici, ndr) hanno riaperto diverse attività tra cui un bar, una birreria e un locale per gli aperitivi. Segnali importanti che portano e porteranno nuovo interesse e attrattività in centro. Grazie alla collaborazione con il Comune quest’anno per il periodo natalizio ci saranno numerose attività, specie nei finesettimana tra cui mercatini ed eventi. Noi assieme all’associazione Jesi Città da Vivere e tutti i commercianti (nei mesi scorsi in pressing per un Natale più ricco rispetto a quello dello scorso anno, ndr) abbiamo contribuito alle luminarie eccetto le piazze di cui si è occupato il Comune". Granini spiega anche perché assieme a sua moglie Miriam Montemarani ha deciso di puntare su Jesi con diverse attività commerciali, già attive e in attivazione: "Credo che questa città abbia tutte le potenzialità per tornare ad avere la centralità che le spetta. E’ baricentrica anche rispetto a Fabriano, Ancona e Senigallia e siamo fiduciosi che questi investimenti e nuove attività ne porteranno altre". Sarà svelato nei prossimi giorni il cartellone di eventi natalizi con iniziative dedicate a Federico II, ma anche mercatini artigianali nel week end e serate di cabaret. Così come la festa di Capodanno che quest’anno traslocherà in piazza Federico II.

Sara Ferreri