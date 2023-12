Natale in ritardo tra periferia e borghi. Il mea culpa dell’assessore agli eventi: "Meteo e ditta nuova, ma recuperiamo"

Addobbi, luminarie ed eventi: il mea culpa dell’assessore ai Grandi Eventi, Angelo Eliantonio. Colpa del meteo e del vento che la settimana scorsa ha provocato danni, ma anche della scarsa operatività con cui sono stati fatti i lavori. Il problema non riguarda il centro e alcune zone della città, ma soltanto le periferie e alcuni di quelli che da frazioni sono diventati borghi: "Abbiamo deciso di cambiare la ditta che si occupava del montaggio degli addobbi e delle luminarie – ha ammesso Eliantonio rispondendo alle interrogazioni sul tema presentate dai consiglieri di opposizione Diego Urbisaglia e Massimo Mandarano – Fino all’anno scorso c’era una ditta che lavorava su Ancona da tempo e aveva ben chiari i punti sugli allacci; cambiando ed essendo quell’impresa al suo primo anno qualche problema c’è stato. Non posso però dimenticare anche i disagi creati dal maltempo. Detto questo stiamo recuperando terreno e siamo al 70% del piano, sicuri che entro l’8 dicembre, domani, ndr) tutto sarà sistemato". Una settimana persa in alcune frazioni e quartieri periferici che hanno dovuto fare i conti anche con alcuni problemi di comunicazione. Ad esempio la circolazione del mezzo storico di Conerobus, all’epoca Atma, con a bordo Babbo Natale: "Voglio stendere un velo pietoso su questo – ha detto Urbisaglia – visto che la gente non sapeva della cosa. Babbo Natale solo come un cane al Q3, zona san Giuseppe Moscati, a bordo lui e l’autista e il deserto, proprio per una carenza informativa. In centro il Natale è arrivato, altrove no, con alcuni quartieri di serie B". Sul bus storico giallo e rosso Eliantonio ha annunciato che "a brevissimo inseriremo sul sito del Comune il percorso del mezzo con Babbo Natale a bordo".