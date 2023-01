’Natale in vetrina’, ecco i negozi premiati

Si spengono gli echi di Natalfidardo con la premiazione di "Natale in vetrina" a Castelfidardo, iniziativa promossa dall’assessorato alle Attività economiche in collaborazione con la Pro loco per stimolare la creatività e gratificare i commercianti che si sono impegnati negli allestimenti a tema. Questa seconda edizione ha coinvolto una platea allargata a 33 attività dislocate sull’intero territorio comunale. "Non è stato semplice effettuare una scelta perché la partecipazione è stata ampia e caratterizzata da fantasia, colore e calore: ringraziamo tutti per avere contribuito ad alimentare il clima di festa", spiega l’assessore Sergio Foria che con il sindaco Roberto Ascani si è recato di persona a consegnare i premi. La vetrina ritenuta più rappresentativa è stata quella di "Pensieri fioriti" in via IV Novembre realizzata dalle sorelle Michela e Claudia Girotti con un gioco di oggetti, composizioni floreali e luci a cascata. Secondo "Il Pennino", cartolibreria di via Donizetti, terzo il negozio di abbigliamento femminile "Daniela Lingerie" di via Matteotti. A questi primi tre classificati l’Amministrazione Comunale ha consegnato rispettivamente una tv, un tablet e uno smarphone, oltre al diploma di partecipazione. Apprezzamento e un pizzico di piacevole sorpresa è stata espressa dai negozianti che hanno condiviso alcune riflessioni per fare ancora meglio.