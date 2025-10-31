Natale, la pista di ghiaccio pronta a tornare in piazza

Sembra ufficiale: la pista di pattinaggio sul ghiaccio tornerà a Osimo. Dovrebbero iniziare il 13 novembre le operazioni di montaggio della pista, che di nuovo sarà collocata in piazza Boccolino, proprio in pieno centro storico. Un grande ritorno, dal 2023, per una delle maggiori attrazioni delle festività natalizie della città, che nel 2022 ha dovuto rinunciavci per i costi troppo alti e nel 2020 per l’epidemia da Covid. Nel 2021 invece, al suo posto, era stato installato lo scivolo di ghiaccio, struttura adatta a tutti, innovativa ed ecosostenibile, perché priva di generatore di corrente. La pista dovrebbe rimanere in loco fino all’Epifania. Il maxi albero di Natale sarà collocato accanto, in piazza del Comune. Osimani e non potranno pattinare attorno alla fontana di piazza Boccolino, che sarà vestita a festa per l’occasione: una grande attrattiva che richiamerà grandi e bambini anche dalle città limitrofe, un successo assicurato che per due annate aveva fatto divertire tanti anche nella vicina Castelfidardo, in piazza della Repubblica. La neoamministrazione comunale ha già incontrato a metà ottobre il consiglio di quartiere del centro storico e le associazioni di categoria, in particolare i commercianti, per parlare delle problematiche da affrontare e degli eventi da organizzare da qui a Natale. "Proseguirà il dialogo con i commercianti per approfondire i dettagli del calendario degli eventi e degli addobbi, con l’obiettivo condiviso di animare il centro storico e dare impulso a un periodo tanto importante per i negozianti, che lo scorso anno furono penalizzati dal commissariamento del Comune", ha specificato la sindaca.