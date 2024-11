Natale, luci sulla passerella ciclopedonale

Tutto pronto per il Natale sul velluto, al vaglio la possibilità di illuminare la passerella ciclopedonale. Il ‘percorso luminoso’ è stato già tracciato e quest’anno sarà ampliato anche al lungomare, dove verrà illuminata una parte della banchina di levante. A risplendere anche di notte, sarà come sempre anche la Rotonda a Mare, dove dei cerchi luminosi formeranno una galleria nella passerella che conduce all’entrata del gioiello sospeso tra cielo e mare. Il cielo stellato è già stato installato in piazza Roma e piazza Garibaldi, che anche quest’anno ospiterà, il 31 dicembre, una serata all’insegna di musica e intrattenimento. Torneranno ad accendersi anche i giardini Catalani dove è attesa anche una sorpresa. Non mancheranno le installazioni luminose per i selfie, ma anche tante iniziative come l’igloo al Foro Annonario, la pista di pattinaggio nel parterre della Rocca Roveresca dove ci sarà anche babbo Natale. Al centro delle iniziative natalizie ci saranno anche le frazioni dove ci sarà anche babbo Natale per i bambini. Si attendono le agevolazioni legate allo shopping che, come negli anni precedenti potrebbero riguardare la sosta, un modo per incentivare a fare acquisti nei negozi del centro storico. Le iniziative riguarderanno anche il Teatro La Fenice con un ricco calendario di eventi