"Natale meglio dell’anno scorso"

"Il Natale è andato molto bene, abbiamo avuto parecchi clienti in più, sicuramente meglio dello scorso anno. Complessivamente tutto dicembre è stato un mese positivo.

Per quanto concerne i saldi per il momento siamo in linea con lo scorso anno, tenendo

presente che per noi, data la stagionalità invernale, non incidono più del 50% delle vendite, compensato dal 50% della nuova collezione. Discorso diverso per saldi estivi che sono molto appetiti grazie alle "Polo" che sono da sempre molto apprezzate dalla nostra clientela.