Natale ricco di iniziative: mostre, presepi, teatro e divertimento

Sarà un Natale costellato di iniziative nel territorio fabrianese dove ieri il vescovo monsignor Francesco Massara ha diffuso il suo messaggio ai fedeli. "Allargare la propria casa, a far posto a chi proviene da lontano, a chi insegue la luminosità di una stella per realizzare la propria esistenza" il suo invito ai cattolici e non solo. "L’ospitalità e la condivisione – evidenzia Massara - restano tra i gesti più difficili e impegnativi perché richiedono un atteggiamento e una scelta precisa che è la gratuità". Dopo la Messa pontificale dell’arcivescovo Massara, domani mattina alle 11:15 nella cattedrale San Venanzio, l’appuntamento principale è quello di Santo Stefano alla pinacoteca Molaioli dove è prevista dalle 16 una visita guidata tematica dedicata al restauro. Mercoledì invece ci si sposta al Cag dove sarà messo in scena uno spettacolo per famiglie e alle 21 in Cattedrale si potrà ascoltare il concerto di Natale del gruppo corale Santa Cecilia.

In piazza Amedeo d’Aosta, chiesa del Crocifisso, si potrà visitare la mostra Fabriano in Miniatura e al Museo Diocesano la mostra gli Ori divini. Aperto a Santo Stefano, anche il Museo dei Mestieri in bicicletta. Per la natività al complesso San Benedetto si potrà ammirare l’esposizione di presepi di Fabrizio Ciccolini. Torna anche il presepe vivente a Precicchie nel giorno di Santo Stefano con repliche il primo gennaio e il giorno dell’Epifania a partire dalle 17, a cura dell’associazione Castello di Precicchie. Sempre a Santo Stefano, dalle 16,30, nel centro storico di Serra San Quirico si animerà il "Paese presepio animato" con più di 100 presepi diffusi nel borgo.

A Sassoferrato in centro storico si potrà ammirare l’albero vivente più alto d’Italia. "Le festività natalizie e l’arrivo del nuovo anno, – ha sottolineato il sindaco Daniela Ghergo – richiamandoci ai valori spirituali più profondi della nostra comunità ed esortandoci a vivere in pace e solidarietà, rappresentano anche momenti emblematici della ripartenza della città. La collaborazione che abbiamo instaurato, coinvolgendo i tanti mondi attivi e vitali di Fabriano, il suo straordinario tessuto di volontariato e civismo, ha prodotto moltissime iniziative e un calendario di appuntamenti di estrema ricchezza, simbolo di una città veramente creativa. Tutti possono partecipare. Una comunità che sa unirsi e che nella coesione trova la propria maggiore forza, è la migliore espressione della capacità di affrontare le sfide del nostro comune futuro".

sa. fe.