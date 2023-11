Natale, sabato luminarie accese. Cartellone ricco

La Spiaggia di Velluto pronta a tuffarsi nelle magie del Natale. Sabato alle 18 tutta la città si accende con le luminarie. Contemporaneamente prenderanno il via il mercatino natalizio in piazza del Duca (che resterà aperto tutti i giorni dalle 16 alle 20 sabato, domenica e festivi dalle 10 alle 20) e la pista di pattinaggio nei giardini della Rocca Roveresca fino al 6 gennaio. Quest’anno a farla da padrona sarà la musica. Per la notte più lunga dell’anno i festeggiamenti saranno il 31 dicembre dalle 23,30 in piazza Garibaldi con Demo Moreselli e Marcello Cirillo Big Band. La notte di San Silvestro sarà preceduta, il 30, da un altro concerto in piazza, alle 21,30, quello di "Magia 90 - le migliori hit degli anni ‘90" con performers e dancers e a seguire dj Pigini.

Immancabili gli appuntamenti al teatro La Fenice con i grandi classici del Natale: il 9 dicembre alle 21 si comincia con il Lago dei Cigni del Russian Classical Ballet e si prosegue il 25 dicembre con il concerto di Natale "The Gospel Line Up Jp & The soul voices" alle ore 17. Il 1 gennaio il concerto di Capodanno è alle 11.30 con l’Orchestra Sinfonica G. Rossini che presenterà "Ciclo Brahms". "Una programmazione variegata come siamo abituati a offrire a cittadini e turisti che trascorrono le festività natalizie a Senigallia - commenta il sindaco Olivetti -. Alternanza di momenti di riflessione e di intrattenimento all’insegna dell’allegria e del senso di comunità". Senza dimenticare che per le festività la sosta sarà praticamente grauita.