Natale, Senigallia come la Lapponia

Neve artificiale sul Corso 2 Giugno, il Senigallia accende il Natale il 6 dicembre. Si accende la musica e la neve inizia a scendere lungo tutto il corso, pronta ad incantare grandi e piccini. Lo show della nevicata, proprio come nei film di Natale, accompagnerà lo shopping nei negozi del centro e nei mercatini ricchi di prodotti artigianali e tipicità gastronomiche. Due le ripetizioni nei giorni feriali, quattro nei giorni festivi, tutte il pomeriggio.

Un invito ai negoziati ad allungare gli orari di apertura, mentre tra le associazioni di categoria circola l’idea di organizzare, come già avvenuto in passato, ‘la notte dello shopping’, con i negozi aperti, come in estate, fino a mezzanotte. Illuminati gli alberi dei giardini Catalani, dove saranno posizionate installazioni led al centro dell’area verde all’ingresso delle mura. Anche piazza Saffi ospiterà delle installazioni led che accompagneranno all’ingresso del corso, dove le luci saranno sostituite dalle luminarie.

Luci anche in piazza Garibaldi, dove a farla da protagonista sarà ancora una volta il cielo stellato, regalando un’atmosfera unica: le foto della piazza con il cielo stellato invadono ogni anno il web, e anche molti influencer si sono immortalati sotto il cielo stellato di piazza Garibaldi. Una location da spot, come il Foro Annonario e piazza del Duca, dove non mancheranno installazioni led e attrazioni per bambini.

’Senigallia christmas star’ è uno spettacolo mai realizzato in città. Non sarà un albero convenzionale quello che verrà allestito, come da tradizione, in piazza Roma. La città è pronta ad assumere l’immagine di un villaggio della Lapponia, con tanto di neve. Ma basterà spostarsi di qualche centinaia di metri per ricordarsi che ci si trova a Senigallia, dove la regina sarà illuminata come ogni anno: gli archi luminosi saranno allestiti sulla passerella fino all’ingresso della Rotonda a Mare.

Ma il corso 2 Giugno farà anche da location all’iniziativa organizzata nel mese della donna, che quest’anno non vedrà l’installazione di ombrelli ma delle proiezioni di videomapping. Pronto a partire anche il calendario del teatro la Fenice, dove il 6 novembre si parte con l’atteso concerto di Raf, che arriva in città con il suo tour nei teatri Self Control - 40th Anniversary Tour. Il 13 novembre si parte con la stagione teatrale, in programma ‘L’Anatra all’arancia’, con protagonista Emilio Solfrizzi.