Natale, si gioca d’anticipo: luci dal 30 novembre

La spiaggia di velluto gioca d’anticipo, luminarie accese il 30 novembre. Stilato il calendario degli eventi autunnali, si pensa già al Natale: anticipata l’accensione delle luminarie prevista per il 30 novembre, un modo per anticipare l’atmosfera natalizia rendendo ancora più attrattiva la città. Si va di pari passo con il calendario teatrale che vede ‘Lo Schiaccianoci’, in programma l’11 dicembre. Il primo evento, sarà come da tradizione quello di Canton’Art, il negozio di via San Martino che ogni anno organizza un’iniziativa per inaugurare la vetrina di Natale che sarà svelata il 9 novembre. Sarà invece chiusa in queste settimane la partita che riguarda il Capodanno in piazza che potrebbe essere affidato ad un’emittente radiofonica, ma si valuta anche la possibilità di inserire un concerto che partirà dopo il countdown di mezzanotte. Il brindisi sarà naturalmente sotto il cielo stellato di piazza Garibaldi, in attesa dell’ospite della serata.

Si lavora anche alla realizzazione di mercatini, ospiti ed eventi vari disseminati per le vie del centro di velluto, per rendere attrattiva la città anche durante le festività natalizie. Un periodo che l’Amministrazione vuole rilanciare e che rientra a pieno nel programma trasversale e di destagionalizzazione che giorno dopo giorno si sta delineando. E vanno di pari passo anche le offerte per i soggiorni, oltre alle poche strutture recettive aperte tutto l’anno a cui si affiancano quelle pronte ad aprire in caso di richiesta, ci sono molte abitazioni offerte in affitto per le vacanze di Natale. Una nuova tendenza per Senigallia che, negli ultimi anni, nonostante i tentativi di destagionalizzazione, non era mai riuscita ad offrire un programma continuativo di eventi: l’Amministrazione ha puntato sugli spettacoli offerti dal calendario del teatro La Fenice, a cui si aggiungono gli eventi che occupano per lo più i week-end.

Da venerdì a domenica torna Pane Nostrum, con laboratori, stand e tantissime iniziative che metteranno in luce i maestri panificatori e la loro arte. Ma a vivere nel week-end sarà anche il porto della Rovere dove sempre da venerdì a domenica è in programma FishMarke(t), l’evento che combina passato e presente della tradizione ittica marchigiana e lo fa sulla base di valori moderni e sostenibili che rispettano e valorizzano la tradizione della terra, del mare e della gente. Un modo per vivere il territorio attraverso gli chef locali, con le ricette rivisitate, ma anche con nuove proposte per poter gustare piatti a base di pescato locale.