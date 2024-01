"Natale spento, scuse deprecabili"

"Concerti gratuiti, piste di pattinaggio, villaggi di Babbo Natale e luminarie stile Las Vegas costano e in un Comune come il nostro, virtuoso ma sempre attento a eventuali emergenze, spendere migliaia di euro non sarebbe stato sensato. In sede di commissione era stata applaudita la proposta di risparmiare in favore di un maggiore importo da dedicare, appunto, alla disabilità a scuola". Le parole del vicesindaco di Castelfidardo Romina Calvani hanno destato una marea di polemiche. Lorenzo Catraro (Psi) dice: "Giustificazione sgradevole perché è volta a intenerire i cittadini provando a dimostrare quanto sia sensibile l’amministrazione che arriva addirittura a togliere i soldi al Natale a favore dei disabili e politicamente irresponsabile perché è l’Amministrazione che non aveva previsto i soldi per i disabili". Il Pd aggiunge: "Il servizio per l’assistenza scolastica e domiciliare ai minori con disabilità è stato parzialmente coperto con un prelievo dal Fondo di riserva di circa 25mila euro, ratificato nel Consiglio del 27 ottobre, e con altre risorse dello stesso capitolo di spesa grazie ad alcuni risparmi. Cosa c’entra Natalfidardo?".