Natalucci commissario della Lega Presentata la lista Falconara 2028

Luca Natalucci, responsabile provinciale degli Enti locali per il partito, è il nuovo commissario della Lega Falconara. La nomina è arrivata ieri, poi comunicata dall’onorevole Giorgia Latini: "Oltre ad occuparsi delle attività che vedono coinvolti militanti, iscritti e simpatizzanti, Natalucci sarà impegnato anche nel coordinamento della campagna elettorale per le amministrative di primavera – ha spiegato l’ex assessore regionale –. La Lega, che ha lavorato bene nella legislatura che va a concludersi fungendo da stimolo positivo per la maggioranza (ad oggi è ancora all’opposizione, ndr), metterà a disposizione della candidata Stefania Signorini la compattezza di una solida filiera che va dalla Regione al Governo nazionale e la crescente sintonia con i cittadini che ha contraddistinto questi anni di consiliatura". Latini, augurando buon lavoro al neo commissario, ha anche ringraziato per il supporto costante e fattivo il dimissionario segretario comunale Paolo Lustica. Quest’ultimo, infatti, si era dimesso a seguito della decisione dei vertici del partito di sostenere la ricandidatura del sindaco uscente, di fatto compattando il centrodestra sul nome della Prof. Lustica ha anche salutato i banchi del Consiglio comunale, dove il suo ruolo di capogruppo verrà assorbito da Elisa Penna, già candidata nella lista Uniti per Falconara a sostegno di Signorini: un (doppio) chiaro segnale dell’ormai passaggio imminente della Lega in maggioranza.

Sempre ieri, rimanendo nel campo della maggioranza, è stata presentata la lista Falconara 2028, sport, commercio e sicurezza, ispirata dall’assessore a Polizia locale e Sport Raimondo Baia. Al suo interno personaggi del mondo sportivo e del commercio, del mondo sociale e dell’arte che hanno scelto di impegnarsi per Stefania Signorini. Tra questi, due volti noti in quota leghista come Marco Cialdea e Silvana Teixeira, oltre alla new entry Alessio Paccapeli. Forte la rappresentanza sportiva: da Domenico Spadaro, totem dell’Atletica Falconara, a Claudia Mosaici, presidente della Ginnastica Arcobaleno, passando per Fabrizio Zaccarelli e sua moglie Doriana Romiti (Pallavolo Castelferretti), nonché Stefano Veronese (Olimpia Falconara), per citarne alcuni. Capolista sarà Ombretta Benni, già consigliera comunale con Goffredo Brandoni sindaco e un passato tra Forza Italia, Popolo della Libertà e Uniti per Falconara. E ancora le energie e le competenze dei candidati consiglieri Ines Carloni, Alberto Domesi, Alessandro Marini, Domenico Mennella, Nicolò Palmucci, Anna Ressa e Paolo Santilli. "Falconara 2028 – ha detto Baia – è la città che ci immaginiamo tra cinque anni. La lista si prefigge tre direttrici di azione: quella della sicurezza, quella dello sport e quella del commercio".

Giacomo Giampieri