"Nati per leggere": al centro per la famiglia è tempo di storie d’autunno e giochi

Ripartite le attività del centro per la famiglia di Fabriano. In via Petrarca 39 martedì le volontarie di "Nati per Leggere" porteranno delle Storie d’Autunno ai più piccoli e alle loro famiglie. L’indomani si potranno portare giochi da tavolo e di carte, e il 24 ottobre ci si preparerà ad Halloween decorando le zucche. Infine il 27 ottobre, "Chi ha paura del drago?", un colorato laboratorio fantastico con pasta di sale. Prenotazioni all’indirizzo centrifamiglie.ambito10@gmail.com.