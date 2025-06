Nati per leggere, corso di formazione in biblioteca

La Biblioteca Benincasa organizza un Corso di formazione Nati per Leggere rivolto ad operatrici, operatori, volontarie, volontari che svolgono la propria attività nel territorio del Comune di Ancona. Il percorso formativo è finanziato e sostenuto dal Rotary Club Ancona.

Dal 2014 la Biblioteca Benincasa coordina la rete territoriale Nati per Leggere Ancona e organizza le attività nei presidi attivi del progetto locale: le biblioteche del Comune di Ancona, i nidi, le scuole dell’infanzia, gli ambulatori pediatrici, il centro vaccinale, il corso di accompagnamento alla nascita. Il corso si svolge in due parti: 1. Formazione a distanza con visione in autonomia di video formativi su piattaforma Moodle CSB (12 ore); 2 Incontro conclusivo in presenza che si terrà sabato 27 settembre 2025 dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e dalle ore 14.00 alle ore 18.00 ad Ancona presso la Biblioteca Comunale “L.Benincasa” nella sede di Palazzo degli Anziani (Piazza B. Stracca, 2). Totale ore di formazione: 20

Per iscriversi è necessario compilare il modulo di iscrizione on line: https://form.jotform.com/251393017488361

Ulteriori informazioni a questo link: https://bibliotecabenincasa.eu/corso-di-formazione-nati-per-leggere-in-biblioteca-benincasa/. Le iscrizioni devono pervenire entro il 15 luglio 2025.