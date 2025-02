"Natura in Musica" al Gentile: sul palco la Form diretta da Rivani

La Form porta al Teatro Gentile di Fabriano un concerto per le famiglie. Questo pomeriggio (ore 17) va in scena ‘Natura in Musica’, con l’Orchestra Filarmonica Marchigiana diretta da Jacopo Rivani e con la partecipazione di Maria Teresa Federici, autrice dei testi, come voce narrante. La fantastica storia proposta nel family concert parla di Eirenè, un’eterea creatura musicale, bellissima fanciulla che vive in un luogo sospeso su una nuvola nel Regno dell’Aria e che sogna di riappacificare nel segno dell’armonia universale i quattro elementi di cui è formato il mondo: Aria, Terra, Acqua e Fuoco, al momento dispersi nel caos della dissonanza dopo una furiosa battaglia scatenata dall’intolleranza verso le reciproche differenze che li ha scagliati l’uno contro l’altro. Un’avvincente fiaba, con aspetti anche istruttivi, raccontata con le parole scritte e recitate da Maria Teresa Federici e con celebri musiche di Pëtr Il’ic Cajkovskij, Ludwig van Beethoven, Bedrich Smetana, Camille Saint-Saëns, Claude Debussy, Manuel De Falla e Karl Jenkins suonate dalla FORM sotto la direzione di Rivani, per riunire grandi e piccini in un caloroso abbraccio sonoro nella speranza di un mondo di pace e serenità. Il concerto è fuori abbonamento. Il biglietto unico (5 euro) è acquistabile in biglietteria (07323644) oppure online su vivaticket.com.