Nautica, l’azienda senigalliese Timone Yachts a Dusseldorf

Da Venezia a Cannes, passando per Genova, la società senigalliese Timone Yachts compie virtuosamente il giro di boa 2022-2023 e prosegue la sua rotta tra saloni e manifestazioni nautici di alta qualità, sbarcando tra le eccellenze presenti in Germania a questo primo appuntamento dell’anno di livello internazionale, appunto il "Dusseldorf Boot 2023", che è in programma fino a domenica.

Un’altra eccellenza senigalliese che conferma come la società marchigiana sia ormai pienamente entrata, attraverso i propri brand e le proprie sedi al di fuori dell’Italia.