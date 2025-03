Nautica, nasce "Cdm Americas". E arriva il manager Bischoff

Cantiere delle Marche annuncia l’apertura di "Cdm Americas" e nomina Nick Bischoff Area Manager Americas. Professionista altamente rispettato nel settore, Bischoff vanta un eccezionale track record nelle vendite e una vastissima rete di contatti. "Siamo felici di accogliere Nick nella nostra Tribù", dice Vasco Buonpensiere, co-fondatore e Ceo di Cantiere delle Marche. "Siamo certi che la sua esperienza e profonda conoscenza del mercato rafforzeranno ulteriormente il nostro brand oltre Atlantico". Dal canto suo Nick Bischoff si dichiara "entusiasta" di entrare in Cdm e "non vedo l’ora di collaborare con la comunità del brokerage e con il cantiere per offrire un’esperienza senza pari ai nostri clienti". La decisione di Cdm si spiega anche con il numero crescente di armatori provenienti dagli Stati Uniti, dall’America Centrale e dal Sud America.