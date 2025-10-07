Nautica, partnership. Its Academy-Wider

L’eccellenza della nautica incontra la formazione di nuova generazione. È approdato al cantiere navale Wider di Fano il nuovo appuntamento orientativo dell’Its Fabriano Academy, dedicato alla presentazione dei corsi post-diploma che preparano i tecnici dell’innovazione. Protagonista dell’incontro il nuovo corso in e-mobility, pensato per "formare professionisti capaci di gestire le nuove frontiere dell’energia e della mobilità sostenibile". Wider è un’azienda che con i suoi catamarani ibridi di lusso sta rivoluzionando il mercato internazionale della nautica. "Scegliere nuove propulsioni è stata una scommessa, oggi vincente – ha raccontato Fabio Fraternale, ceo di Wider – ma per continuare a crescere servono tecnici qualificati, persone capaci di interpretare e gestire l’innovazione. Per questo la collaborazione con l’Its Fabriano Academy è per noi un investimento nel futuro". Il presidente della Fondazione Its Fabriano Academy, l’imprenditore Roberto Girolamini, ha esortato i giovani a "scegliere oggi il proprio futuro, cogliendo le opportunità offerte da una formazione tecnica moderna e orientata al lavoro". I corsi Its prevedono mille ore di teoria e 800 di stage, distribuite su due anni, con docenti provenienti direttamente dalle imprese.