Nava, il Forrest Gump valtellinese

PONTE DI LEGNO (Brescia)

"È la gara del cuore. Vincere qui è un sogno che avevo nel cassetto e finalmente ce l’ho fatta. La prima parte l’ho sofferta, ma so che mi trovo sempre bene a correre durante la notte, ed è stato così anche questa volta".

Stravolto ma felice. Daniele Nava, atleta valtellinese classe 1987, ha dettato legge nella nona edizione dell’Adamello Ultra Trail, completando in 28 ore, 7 minuti e 30 secondi i 170 chilometri del percorso. Il dislivello era addirittura di 11.500 metri. Alle sue spalle si sono piazzati il vicentino Alessio Zambon, secondo in 30:19:27, e il trentino Christian Springhetti in 30:24:39. Per Nava la vittoria sulla massima distanza dell’Adamello Ultra Trail è il miglior risultato in carriera, oltre che un traguardo inseguito da tempo. La sua prima partecipazione fu infatti nel 2018: già allora Nava scelse, come sempre quando si presenta qui, di competere sulla massima distanza.

"Queste montagne sono splendide e vissute da gente straordinaria. Ringrazio tutti i volontari, perché con una parola o uno sguardo riescono ad accogliere e coccolare i concorrenti: la mia dedica è per loro" spiega il vincitore. Alle spalle di Nava, un lungo testa a testa ha premiato Alessio Zambon, atleta La Sportiva, in grado di imporsi su Christian Springhetti, arrivato ad una manciata di minuti dall’argento.

Il 45enne Walter Manser ha invece vinto la 100 km maschile dopo essere stato in testa sin dalle prime battute di gara, e incrementando il suo vantaggio con il passare dei chilometri. Quello di Manser è un risultato senza precedenti nella storia dell’Adamello Ultra Trail: in nove edizioni, nessun altro atleta – su nessuna distanza – aveva mai vinto tre edizioni consecutive. Manser ha concluso in 11:45:07, pochi minuti in più rispetto all’anno passato. Secondo, con oltre un’ora di ritardo, è arrivato Francesco Lorenzi (atleta Scarpa) e terzo Nicola Poggi.

La vincitrice della 100 km femminile è stata infine la tedesca Karola Rennhack, originaria di Missen-Wilhams, in Baviera. L’ultrarunner tedesca è passata in testa dopo che nei primi chilometri di corsa al primo posto si era portata l’italiana Cristina Filippini, atleta bresciana nata nel 1997. Rennhack ha concluso con un tempo finale di 14 ore, 33 minuti e 41 secondi, migliorando di alcuni minuti il precedente record del percorso. Seconda è arrivata Filippini (a sua volta nona assoluta), terza Irene Zamboni. "È una sensazione incredibile e sono senza parole, perché mai avrei creduto di poter vincere questa gara, di certo non con questo tempo", ha detto spiegato Rennhack nel dopo gara.