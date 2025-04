Ecco la nave da Crociera Hamburg, i tedeschi alla scoperta di Ancona

Ancona, 14 aprile 2025 – Ore 8.50, la prima nave da crociera della nuova stagione giunge in porto. E’ la Ms Hamburg, imbarcazione del gruppo Conti che potrebbe definirsi una boutique cruise, da circa 400 posti più 170 destinati all’equipaggio. Niente a confronto coi giganti del mare che ne ospitano dieci, quindici volte di più. L’attracco è al terminal crociere, quello in passato utilizzato solo da Msc e da quest’anno destinato a tutte le navi che toccheranno Ancona. I turisti a bordo sono circa trecento, perlopiù tedeschi ma anche francesi – gli annunci nelle due lingue arrivano fino a lungomare Vanvitelli –, ad attenderli un paio di pullman con destinazione Urbino, altri due che fanno il giro della città: duomo, Mole, Porta Pia e altre destinazioni e a ogni fermata i croceristi scendono e scoprono Ancona.

I pullman che li attendono, però, seguono un percorso ben definito e privano il centro dei tanti stranieri che altre volte risalgono a piedi la città dal porto per una visita e una sosta nei negozi o nei ristoranti. La giornata è grigia, cade qualche goccia di pioggia, probabilmente quasi tutti scelgono i pullman per questo, anche perché molti sono anziani. Qualcuno però preferisce la visita a piedi: esce al varco a fianco all’Autorità portuale e si dirige verso la parte storica, passando dalla Portella Santa Maria. “Siamo quasi tutti tedeschi – raccontano i tre intervistati – e la provenienza e la durata del viaggio è differente, c’è chi si imbarca per undici giorni, altri per più tempo, un mese, due mesi. Tutto dipende dal conto in banca – scherzano –, più è importante più puoi spendere e restare a bordo”.

La nave è partita da Amburgo lo scorso ottobre, proviene dalla Grecia e da Brindisi e farà ritorno a maggio ad Amburgo, dove approderà il prossimo 7 maggio. “La Hamburg è piccola ma è carina, non ci sono troppe persone, siamo soprattutto tedeschi, ottanta, novanta per cento. A bordo siamo circa trecento, ma 280 di noi scenderanno a Venezia (dove la nave fa tappa oggi, ndr), ci sarà un ricambio quasi completo. Noi abbiamo deciso di fare la visita della città individualmente. Cosa speriamo di trovare e visitare? Quello che possiamo, belle chiese, parti storiche, e poi buon cibo, ottimo caffè, buoni vini. Ecco cosa ci aspettiamo dal nostro tour ad Ancona, e in generale in Italia. Oggi è domenica ed è più difficile, molti negozi saranno chiusi, ma noi passeggiamo, ci divertiamo lo stesso”. Più tardi anche altri escono a piedi sempre dalla Portella Santa Maria: fanno parte dell’equipaggio, chiedono dov’è il centro, sono giovani, a loro le visite guidate non interessano. Magari qualche negozio aperto invece sì. Saranno quaranta le toccate previste dalla stagione crocieristica alle porte, compresa la Ms Hamburg. La stagione si concluderà il 29 novembre con l’arrivo della Viking Star, in mezzo ventisette arrivi che fanno capo a Msc Crociere, più gli altri di tante compagnie differenti, tra cui la Caledonian Sky, la Marella Explorer 2, la Explora I, la Bouganville, la Nautica, la Dumont D’Urville e la Seven Seas Navigator.