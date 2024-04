Salpa la Nave della Salute: ambulatori e visite mediche sulla AF Mia

Ancona, 21 aprile 2024 – La ‘Nave della salute’ è salpata ieri alle 17 dal porto di Ancona, direzione il porto albanese di Durazzo, con un contingente di specialisti medici. La nave messa a disposizione per questa straordinaria iniziativa di best practice è la AF Mia, ultima arrivata in casa Adria Ferries, la compagnia di bandiera all made in Ancona di Alberto Rossi, a capo anche del Frittelli Maritime Group.

Visite e screening gratuiti ai passeggeri della nave, in viaggio lungo l’Adriatico, la prima che coniuga prevenzione e diagnosi precoce. La presentazione dell’evento è stata organizzata proprio all’interno della AP Mia e quando gli ospiti della cerimonia sono scesi in banchina, la freccia bianca, ammirando la cromia del natante, ha imboccato l’uscita del porto per un viaggio che ha portato quasi 500 passeggeri a Durazzo dove la nave ha attraccato poco dopo le 9.

Ben prima di togliere gli ormeggi erano già 190 le prenotazioni per gli screening, ma poi tutte le specialità sono andate in over booking: "Quando la professoressa Berardi mi ha chiamato, qualche tempo fa, dicendomi ‘ho un’idea’, subito ho capito che lei aveva prodotto qualcosa di veramente interessante - ha detto Alberto Rossi durante la presentazione -. Era accaduta la stessa cosa alcuni anni or sono, all’epoca della felicissima intuizione della ‘Regata per la vita’, giunta ormai alla quinta edizione.

La ‘Nave della salute’ è una cosa talmente che non potevo non sposarla. Avere a bordo 5 ambulatori che forse potevano addirittura raddoppiare, svolgere delle visite importanti durante la navigazione è qualcosa che mi rende molto orgoglioso. Di questo ringrazio anche tutto il personale Adria Ferries a bordo perché in pochissime ore tra l’arrivo in mattina (ieri, ndr.) e la partenza è riuscito ad allestire tutto alla grande. Faccio l’armatore da tanti anni, ma da ancor prima sono figlio di un medico. Quando si parla di iniziative che riguardano la salute e in particolare la salute del nostro territorio, che ha la fortuna di disporre di un sistema sanitario tra i più efficienti d’Italia, io, la mia famiglia e le mie aziende siamo sempre pronti a fare la nostra parte".

Rossi ha messo la nave, Rossana Berardi, tra i vari incarichi quello di direttore della clinica di oncologia di Torrette, la conoscenza e la passione: "Vogliamo offrire, a chi si sposta per motivi familiari o lavorativi e ha a disposizione un momento della giornata di ‘attesa’, l’occasione di pensare al proprio benessere, attraverso l’incontro con gli specialisti. Prevenzione e diagnosi precoce sono le chiavi per sconfiggere la maggior parte delle malattie – ha aggiunto la Berardi, Presidente di One Health Foundation e Ordinaria di oncologia medica all’Università Politecnica delle Marche –. Purtroppo spesso si sottovaluta l’importanza degli stili di vita sani.

Siamo partiti a marzo 2023 presentando il progetto One Healthon al Ministero della Salute, e da allora abbiamo erogato oltre 4500 visite gratuite e promosso l’importanza della salute per l’uomo e per il pianeta attraverso social, webinar e appuntamenti con la popolazione".

A bordo, per il battesimo dell’iniziativa, tanti ospiti: dal sindaco di Ancona, Daniele Sivetti, al presidente del consiglio comunale, Simone Pizzi, e all’assessore regionale alla sanità, Filippo Saltamartini, la parlamentare marchigiana Elena Leonardi e il candidato alle Europee Carlo Ciccioli, entrambi Fratelli d’Italia, e il professor Roberto Danovaro, Ecologo dell’Università Politecnica delle Marche.