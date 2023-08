Parte la navetta elettrica gratuita che unisce Ancona a Portonovo

Ancona, 5 agosto 2023 – Da ieri una nuova navetta elettrica e gratuita, il numero 95, unisce Ancona a Portonovo. Si tratta di una linea, voluta dal Comune di Ancona in collaborazione con la Regione, dalla comodità eccezionale, che consentirà ai cittadini e ai turisti di raggiungere la baia dopo aver lasciato la propria auto nel grande parcheggio, anch’esso gratuito, dello stadio del Conero dove è situato il terminal di partenza e di arrivo.

La linea è stata inaugurata alla presenza dell’assessore comunale alla Mobilità e vice sindaco Giovanni Zinni, dell’assessore regionale ai Trasporti Goffredo Brandoni e del presidente di Conero bus Muzio Papaveri.

"Ringrazio la Regione - ha detto Zinni - per aver immaginato, in concerto con gli operatori turistici, e finanziato questo progetto che va a valorizzare il nostro territorio e rende fruibili ai turisti le meraviglie del Conero e questo portandoli nelle mete più belle, Portonovo, Sirolo, Numana e Marcelli". Ieri, infatti è stata inaugurata la linea urbana Ancona - Portonovo e a breve sarà avviata la linea extra urbana Ancona- Sirolo- Numana. Il servizio attivo in via sperimentale sino al 10 settembre, è stato concepito anche per agevolare sia i residenti delle zone periferiche e delle frazioni di Ancona sia i turisti ospiti di strutture sparse in tutta l’area del Conero.

Un progetto questo che mira anche a diminuire l’accesso delle auto alla baia. "Come Amministrazione - ha proseguito Zinni - non abbiamo l’intento di riservare Portonovo a un turismo per pochi, ma per tutelare la baia vi è la necessità di limitare l’accesso di auto e questo aumentando le navette".

Il bus parte dal parcheggio dello stadio del Conero, raggiunge Tavernelle, prende poi via del Castellano per immettersi nella provinciale che conduce a Portonovo dove si ferma in Piazzetta. Le fermate che effettua sono quelle già presenti nelle linee urbane del tratto con la sola aggiunta di quella presso la trattoria Sardella.

“Come Regione Marche - ha evidenziato l’Assessore Brandoni - abbiamo accolto favorevolmente la richiesta del Comune di Ancona per valorizzare Portonovo e tutta la Riviera del Conero. Abbiamo accelerato i tempi per poter attivare il servizio già dai primi di agosto, per intercettare la domanda dell’alta stagione, per rendere un buon servizio a cittadini, turisti e operatori delle strutture di accoglienza".

Il servizio di navetta, denominato "Linea dei Borghi" sarà operativo tutti i giorni dalle 7.55 alle 19.15.