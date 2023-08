Navette a Sirolo: il disappunto della turista - Il sindaco: "Miglioriamo il servizio"

"E’ la prima volta che vengo in vacanza a Sirolo, spiaggia Urbani è bellissima. Un po’ meno i servizi offerti ai turisti: carenza di indicazioni per la navetta che, oltre a essere a pagamento (a differenza di quella della vicina spiaggia Mezzavalle), arriva in ritardo e si fa aspettare almeno mezz’ora. Risultato: sovraffollamento in un caldo infernale. Peccato, si deve fare di più". A scriverlo un turista milanese in vacanza in Riviera e già di ritorno a casa. Il sindaco Filippo Moschella non ha tardato a rispondere pubblicamente: "La ringraziamo per l’indicazione e cercheremo di migliorare il servizio che quest’anno ha permesso di diminuire o azzerare le code ai capolinea delle spiagge Urbani e San Michele-Sassi Neri. D’estate più volte sono stati asportati da ignoti gli orari delle navette di risalita in coincidenza con l’autobus che gira fra il centro e le frazioni, che abbiamo affisso nuovamente dopo poche ore. Le navette partono da Urbani ogni 20 minuti e a quelle si aggiungono le navette senza orario ogni 10-15 minuti, contro i 30 del passato quindi dalla fermata non sarebbero passate due o tre corse, grave problematica che non c’è stata mai segnalata dalla ditta che sta svolgendo il servizio". E anche in queste ore di timido sole Sirolo è piena di turisti che si godono la spiaggia e le sue acque, anche di vip provenienti da oltre Oceano: ha pubblicato una storia su Instagram mentre faceva il bagno nello specchio d’acqua davanti allo stabilimento balneare Da Silvio Peter Organ, produttore cinematografico statunitense che bolla la sua permanenza in Riviera scrivendo a didascalia della foto "La più bella acqua che io abbia mai visto in Europa. Mi ricorda i Caraibi. Amo Sirolo".