Navette per spiagge e hotel I sirolesi sui bus viaggiano gratis

Nonostante la stagione sia partita in ritardo, i segnali di recupero ci sono tutti. "Abbiamo lavorato – afferma Luca Paolillo, presidente dei bagnini della Riviera del Conero – non c’è stata ressa perché le temperature non sono ancora alte. I ristoranti erano tutti pieni". E’ partito intanto il servizio di trasporto pubblico per le spiagge Urbani e San Michele effettuato dalla ditta Francesco Reali, con autobus di linea gratuiti per i sirolesi residenti (con il documento) e, per la prima volta, autobus a chiamata per tutte le strutture ricettive sirolesi. Da sabato saranno attivate le nuove linee: navetta solo in via Saletto, di continuo e senza orario, navetta solo in via Bosco (via San Francesco e Piazza Municipio), di continuo e senza orario e autobus navetta Sirolo-Numana-porto di Numana, grazie al primo accordo per i servizi intercomunali estivi firmato dai sindaci di Sirolo e Numana. A ore sarà resa noto il giorno in cui la app di prenotazione delle sole spiagge sirolesi entrerà in funzione mentre quelle numanesi anche quest’anno restano "libere". I primi cittadini Gianluigi Tombolini di Numana e Filippo Moschella, Sirolo hanno però firmato un accordo per il soccorso marittimo con idroambulanza: i costi saranno sostenuti dai due Comuni in parti uguali, con il Comune di Numana ente capofila. Il Comune di Sirolo, per sostenere il notevole aumento del traffico veicolare dovuto all’apertura di nuove attività ricettive e di pubblico spettacolo, ha avuto la necessità di ricercare nuove aree da adibire a parcheggio. Per questo è stata ritenuta inevitabile l’acquisizione anticipata del parcheggio di via San Francesco di Sirolo, che per la stagione estiva sarà trasformato a pagamento, come tutti gli altri comunali.

Silvia Santini