"Navi nei Comuni del Pd, curioso" "E’ sicurezza, la politica non c’entra"

Ancona entra di forza nel dibattito politico nazionale dopo l’assegnazione del suo porto a ben due navi con 110 migranti a bordo. L’intervento a gamba tesa nei confronti delle scelte del Governo è stato quello del presidente della Regione Emilia Romagna e candidato alla segreteria del Partito Democratico, Stefano Bonaccini: "È un governo abbastanza curioso perché sta mandando le navi con i migranti in porti lontani rispetto a dove potrebbero attraccare e far scendere gente che arriva da luoghi della disperazione e li sta mandando in porti di Comuni tutti governati dal centro sinistra. Noi ospitiamo tutti come abbiamo fatto a Ravenna nella mia regione, come faranno ad Ancona e come si fa solitamente da queste parti. Vogliamo capire a quale gioco si sta giocando. Dopo aver detto ‘porti chiusi e prima gli italiani’ ora scendono sulla terra reale". Un’accusa diretta quella di Bonaccini che di fatto ha seguito le scelte degli approdi voluti dal Ministero dell’Interno nelle ultime settimane. Livorno, Bari, Ravenna e adesso Ancona: tutte città gestite da sindaci di centrosinistra e, proprio a parte le Marche, centri di regioni governate da giunte ‘rosse’. All’accusa di Bonaccini ha replicato la sottosegretaria al ministero dell’Interno ed esponente di Fratelli d’Italia, Wanda Ferro: "Non c’è assolutamente alcuna scelta di natura politica da parte del governo. I porti, così come il sistema dell’accoglienza al Sud, sono al collasso. Inoltre, l’ultimo decreto varato dal governo prevede lo sbarco nel porto più sicuro, non in quello più vicino. A tutela degli immigrati ma anche della sicurezza dei territori. Scelta politica del ministro Piantedosi? Assolutamente no. Spesso la solidarietà di tanti si limita alle notizie dei telegiornali". "Abbiamo preso atto che il Governo Meloni ha assegnato ad Ancona lo sbarco di due navi con profughi a bordo, anche minori – dommenta il sindaco Valeria Mancinelli – Le operazioni di sbarco saranno coordinate dal Ministero degli Interni e dalla Prefettura che si è subito attivata. Come Comune e come comunità cittadina faremo la nostra parte, come sempre". Nel 1991 il drammatico tentativo di sbarco di 383 profughi albanesi: non vennero mai fatti scendere dalla nave.