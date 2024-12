Nazario Contardi, chef sostenibile premiato a Milano per la sua ricetta innovativa

C’è uno chef diplomato Alma, anconetano doc, residente a Marina di Montemarciano, nel gotha della sostenibilità in cucina: è il 24enne Nazario Contardi, premiato venerdì a Milano per la prima edizione del progetto Life Climate Smart Chefs Project, che promuove il legame tra cibo, salute e ambiente.

Sono stati coinvolti oltre 150 cuochi da tutta Europa, con l’obiettivo di integrare la sostenibilità nella gastronomia e incoraggiare scelte alimentari più responsabili e salutari. Contardi è arrivato terzo nella categoria ‘ricetta sostenibile’, con ‘Il sottobosco incendiato’.

Piatto che, oltre a deliziare il palato, manda un messaggio potente sulla necessità di proteggere il pianeta e stimola una riflessione sulla minaccia degli incendi boschivi. La fiamma è rappresentata dalla magic paper e da una composta di habanero, il fumo dall’affumicatura al legno di quercia dei funghi di Pioraco (raccolti con l’associazione micologica delle Marche) e il risultato della combustione, la cenere, è riprodotta dalla buccia della cipolla.

Gli scarti sono stati riutilizzati, in piena aderenza con la mission del progetto. "La mia visione per il 2030 è di avvicinare i giovani e i loro genitori ad una formazione di alto, medio o basso livello, per più consapevolezza verso una produzione casalinga o di settore sostenibile", ha spiegato Contardi.