Nefrologia e dialisi: 30 anni di attività Giornata dedicata alla prevenzione

Compie 30 anni la Nefrologia e Dialisi al "Carlo Urbani" di Jesi e li festeggia domani con un’iniziativa di prevenzione. In occasione della giornata mondiale del rene al supermercato Coop di via Gallodoro saranno presenti domani, dalle 9,30 alle 12 e dalle 14,30 alle 18, un medico nefrologo e un infermiere che sottoporranno a colloquio informativo e a misurazione della pressione coloro che aderiranno. Se necessario i sanitari consiglieranno al medico di famiglia di far sottoporre la persona a visita specialistica. L’iniziativa, alla quale aderisce l’unità operativa di Jesi diretta dal dottor Stefano Santarelli, è divulgativa ed è finalizzata a sensibilizzare "alla cultura della prevenzione mediante un’azione sugli stili di vita (corretta alimentazione, attività fisica)". " La malattia renale cronica - spiegano dall’Ast - è al sesto posto tra le cause di morte nel mondo e le strategie di prevenzione per una diagnosi precoce sono fondamentali". La Nefrologia di Jesi si è affermata a livello nazionale come eccellenza nella dialisi peritoneale grazie a una équipe di altissimo livello ed alla collaborazione con la Chirurgia.

sa. fe.