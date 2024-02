"Negli spazi dismessi nuovi alloggi sociali"

La giunta Consoli organizza, per giovedì prossimo, alle 18, nell’auditorium della biblioteca La Fornace di Moie, un’assemblea pubblica per illustrare i progetti di riqualificazione delle aree dell’ex scuole elementari e medie, e dell’ex complesso industriale di via Torrette. Due progetti inseriti nel Pinqua, programma innovativo sulla qualità dell’abitare, finanziato con i fondi del Pnrr che ammontano a 6 milioni di euro. Gli interventi individuati sono il recupero dell’area industriale dismessa per alloggi sociali e spazi pubblici in via Torrette, frazione Moie, e la demolizione e ricostruzione di ex edifici scolastici via Trieste-via Gramsci per alloggi sociali. "Il progetto prevede, dove oggi insiste l’ex scuola media – spiegano dalla giunta - un condensatore sociale, o ’Casa delle associazioni’: una struttura destinata all’utilizzo da parte delle associazioni del territorio. Al posto delle ex scuole elementari, su via Trieste, nasceranno tre palazzine per 16 alloggi di 60 metri quadrati ciascuno, di cui 14 destinati alla terza età e 2 per un progetto, insieme con l’Asp, di esperienza di autonomia abitativa di persone con disabilità".