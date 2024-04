Negli uffici Ast luci accese per quattro giorni durante le feste pasquali

Nel passaggio tra Asur, azienda sanitaria una delle Marche, ad Ast 2, azienda sanitaria territoriale della provincia di Ancona una cosa non è cambiata: lo spreco assurdo e impunito di corrente elettrica. La palazzina sede delle due aziende che hanno cambiato nome, funzioni e altro ancora, continua a essere illuminata notte e giorno, anche durante le festività pasquali. Per giorni le luci della maggior parte delle stanze della sede di via Oberdan, nel cuore del capoluogo e a due passi dai corsi principali, sono rimaste accese. Almeno quattro giorni di fila, cioè da venerdì 29 marzo scorso alla mattinata di ieri quando la sede direzionale ex Asur è tornata operativa dopo lo stop per la Pasqua. Il Carlino aveva denunciato il problema già ai tempi della direzione di Nadia Storti, all’epoca a capo dell’Asur, e in effetti le segnalazioni avevano portato a quella che sembrava una soluzione definitiva del problema. In effetti l’inghippo era legato al sistema di spegnimento generale delle decine di luci sempre accese negli uffici, un timer che aveva seri problemi di funzionamento. La Storti al tempo ha fatto di tutto per sistemare il problema che comporta costi molto alti e dunque sprechi delle utenze, pagate alla fine dai contribuenti trattandosi di uffici pubblici. Con la nuova direzione Ast 2, a guida Stroppa, il problema non solo si è ripresentato, ma a quanto pare è peggiorato. Le luci delle decine di stanze della sede di via Oberdan restano quasi sempre accese di notte e poi finisce che restano tali anche nei giorni di chiusura degli uffici. Ripetute segnalazioni che si spera possano interessare chi di dovere, in primis i funzionari di riferimento dell’edificio nel capoluogo, e magari anche un’indagine per stabilire un eventuale dolo sotto il profilo erariale legato ai costi delle utenze.