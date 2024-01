Negozio etnico senza licenza. Kebab segnalato per inadempienze

Era sprovvisto dei documenti necessari per lavorare: negozio etnico segnalato all’ispettorato del lavoro. È stato un vero e proprio tour de force quello che ha visto impegnati gli uomini della polizia amministrativa e di sicurezza della questura dorica. Fino a ieri sera, sono andati avanti blitz in vari locali del centro, d’intesa con il questore dorico, Cesare Capocasa e il nuovo prefetto dorico, Saverio Ordine. Ieri mattina, ad esempio, giro di vite anche agli Archi, senza tralasciare le centralissime piazze del capoluogo. Nelle vicinanze di piazza Roma, i poliziotti hanno controllato un negozio di kebab, riscontrando come fosse sprovvisto del documento di valutazione rischi e dell’haccp. Per tale motivo, sarà segnalato all’ispettorato del lavoro per le sanzioni. Successivamente, è stata controllata una sala slot sita in corso Mazzini. Veniva in particolare attenzionata la presenza di eventuali minori che giocavano in violazione della normativa, ma non è stata riscontrata alcuna irregolarità. Due giorni fa, sono partiti anche i controlli a casa per le persone sottoposte a detenzione domiciliare. Tutti, per fortuna, con esito negativo. In queste ore, il personale della divisione anticrimine e del reparto prevenzione crimine di Umbria e Marche ha provveduto all’identificazione di 51 persone e al controllo di 27 veicoli.