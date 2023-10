Negromanti e Kipling a Jesi, il furgone biblioteca Lib-Ribelli

Il colorato furgone biblioteca-libreria "drago zio Giò" Lib-Ribelli ieri è approdato alle scuole dell’infanzia Negromanti e Kipling, accolto da tanti bambini. Il ‘libraio filosofo’ Giorgio Cescutti che da Trieste gira l’Italia con il suo carico di storie e avventure, ha portato nel giardino del Negromanti e del Kipling un po’ della sua "Libribelli" una delle quattro librerie "libere" al mondo, da lui allestita sei anni fa Trieste. "Questo libro non si compra e non si vende" è il suo motto. Invitato dalle docenti dell’istituto comprensivo Lorenzo Lotto, presente anche la dirigente Sabrina Valentini, il colorato filosofo-libraio ha intrattenuto i bambini con letture e piccoli giochi catturando la loro attenzione. I bimbi hanno potuto toccare, guardare e scambiarsi i libri. "Mi immagino i libri in viaggio – ha spiegato Crescutti - un viaggio che non si arresti tra le quattro mura della libreria, ma che possa continuare in giro per l’Italia, magari in giro per il mondo, un viaggio a testimonianza della condivisione della cultura e dei libri belli, Ribelli e in libertà, che ne sono il veicolo. A fianco della libreria ho creato il furgone che con le sue scorribande porta ad avvicinarsi al mondo della lettura".