Nei 100 anni di Merloni apre le porte Villa Miliani

Proprio nell’anno in cui Francesco Merloni avrebbe compiuto un secolo di vita, nel cuore della città apre le porte Villa Miliani, storica dimora di inizio Novecento che appartenne ai Miliani delle cartiere e ora trasformata in hotel dalla famiglia Merloni.

Il taglio del nastro ufficiale sarà nei prossimi giorni, ma oggi la struttura sarà aperta in occasione dell’inaugurazione del nuovo stabilimento Ariston group, presieduto da Paolo Merloni, figlio di Francesco, ad Albacina dove approderanno il presidente della Repubblica Sergio Mattarella e il premier Giorgia Meloni.

Un albergo piccolo ma con tanti servizi, in pieno centro, in una location storica che riporta alla memoria un grande personaggio quale Pietro Miliani. A gestirlo sarà Valerio Ceccarelli il nipote dello stesso Francesco Merloni, fondatore di una collezione alberghiera, la Hannah Hotels Collection. Il sito di villa Miliani è già attivo, ma le prenotazioni partiranno da ottobre. La villa e la famiglia Miliani sono strettamente legate alla storia e all’economia locale, soprattutto per il loro ruolo nell’industria cartaria, che ha reso Fabriano famosa in tutto il mondo. La struttura, composta da 24 camere, è un hotel con centro benessere e piscina, ampio giardino, ristorante e sala meeting, si trova davanti al verde del parco pubblico dei giardini Regina Margherita e a 300 metri dal museo della Carta e della Filigrana. Quella di oggi sarà una giornata di grande riconoscenza, memoria e progresso grazie alle radici del compianto grande capitano d’industria: l’ingegner Francesco Merloni, imprenditore ed ex ministro. Una giornata in cui si celebra nuova linfa per il territorio e la comunità. E proprio nel giorno in cui Francesco Merloni, scomparso il 1 ottobre dello scorso anno, avrebbe compiuto un secolo di vita sarà inaugurato il nuovo stabilimento nel cuore del distretto fabrianese che nell’ultimo decennio ha subito diversi contraccolpi dal punto di vista produttivo e occupazionale. Lo stabilimento di Albacina di Fabriano ex Indesit, poi Whirlpool, negli anni scorsi è tornato nella gestione della famiglia Merloni. E ora pulsa di nuova vita industriale grazie alla famiglia Merloni. Ariston Thermo, gruppo globale tra i leader nel settore del comfort termico, e Whirlpool, azienda leader nella produzione di elettrodomestici, ha lavorato alla reindustrializzazione dello stabilimento di Albacina di Fabriano realizzandovi un centro di competenza per la progettazione e produzione di tecnologie rinnovabili avanzate per il comfort termico.

Sara Ferreri