Nei ponti da Pasqua a primo maggio oltre 45mila visitatori alle Grotte

Oltre 45mila persone hanno visitato le grotte di Frasassi di Genga e il suggestivo tempio neoclassico attribuito al Valadier, nel super ponte di primavera tra il 19 aprile e il 4 maggio. Sono i dati ufficiali dell’ultimo periodo di circa due settimane a cavallo tra le feste di Pasqua, 25 aprile e primo maggio, dati a cui vanno aggiunti i visitatori dei Musei e dell’intera area non ancora rendicontati.

"Risultati di grande soddisfazione che premiano il nostro impegno – commenta l’Amministratore delle Grotte Lorenzo Burzacca -. Attraverso un attento piano di marketing abbiamo implementato strategie di promozione mirate ad iniziative ed eventi di richiamo in contesti di grande visibilità, capaci di attrarre attenzione a livello nazionale e internazionale.

Grazie a questo lavoro le grotte di Frasassi stanno registrando un incremento considerevole di visitatori, sia italiani che stranieri, numeri che consolidano la nostra posizione tra le mete naturalistiche più visitate d’Italia".

Le grotte sono state protagoniste anche nel seguitissimo FantaSanremo dove Papalina, nei panni di un Indiana Jones d’eccezione tra le gigantesche stalattiti e stalagmiti delle Grotte, ha trovato nuove idee e nuove meccaniche di gioco.

Non ultimo da ricordare, il successo di "Gormiti - The New era game", l’iniziativa dedicata alle scuole italiane per educare gli studenti alla salvaguardia del pianeta con gli amatissimi protagonisti della serie televisiva live action.