"Nel 2009 censiti 13 per km quadrato. Oggi sono solo due"

Lunedì 3 marzo ricorre la Giornata Mondiale della Fauna Selvatica che quest’anno viene celebrata col tema "Finanza per la conservazione della fauna selvatica: investire nelle persone e nel pianeta". I promotori di questa giornata, tra cui le Nazioni Unite e la Convenzione CITES, mettono quindi in risalto l’urgenza di dedicare risorse finanziarie alla conservazione della fauna selvatica, quale componente fondamentale della biodiversità del nostro pianeta. "Quando si parla di fauna selvatica nel nostro territorio si fa riferimento per lo più al tema dei cinghiali anche nel Parco del Conero che è un parco fondamentalmente agricolo" dice Luigi Conte, Presidente dell’Ente parco. Nel 2008 fu evidenziata la comparsa del cinghiale all’interno del territorio del Parco del Conero e fu messo a punto un piano di gestione che ne prevede l’abbattimento per ricomporre lo squilibrio ecologico visti gli ingenti danni sulle praterie del Parco. Nel 2009 erano censiti 13 capi per km quadrato e, da quando è stata avviata l’attività di selezione, oggi sono censiti 2 capi per Kmq sperimentando anche forme di cattura utili ad intervenire dove il prelievo con carabina non è sicuro come nei centri urbani. Dal 2016 nel Parco si è osservato anche il lupo che, dopo il lockdown per il Covid si è definitivamente stanziato con un nucleo famigliare di tre individui, specie protetta che non può essere cacciata, le cui prede preferite sono proprio i cinghiali. Per difendersi meglio i cinghiali si sono imbrancati in gruppi più numerosi di quanto non accade solitamente. "Con il lupo che ha un raggio di azione giornaliero di svariate decine di chilometri ci si può convivere e per questo abbiamo realizzato molte conferenze con l’ausilio degli esperti dell’associazione Popoli&Lupi per spiegare le abitudini di vita e di caccia di questo predatore" aggiunge Luigi Conte. La fauna selvatica però è anche il falco pellegrino, i circa 10mila rapaci migratori diurni che in questo periodo utilizzano il Monte Conero come tappa per riposare.