Nel 2023 il picco di casi di autolesionismo: 187

Il disagio psicologico, le patologie psichiatriche e gli atti di autolesionismo nelle carceri marchigiane con il picco dei 187 casi a Montacuto nel 2023, praticamente uno ogni due giorni. Preoccupa questo spaccato di vita all’interno degli istituti carcerari della regione, ed è stato lo spunto per una riflessione ancora più ampia della situazione carceraria nelle Marche da parte del Garante regionale dei Diritti per la persona Giancarlo Giulianelli. I disagi per i detenuti sono aggravati dalle carenze di personale nell’area trattamentale, come funzionari e psicologi, e di agenti della polizia penitenziaria in servizio che nelle Marche sono 184 in meno.