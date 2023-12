"Nel 2024 numerosi cantieri Pinqua attivi"

di Sara Ferreri

"Il 2024 sarà l’anno della piena operatività di numerosi cantieri Pinqua. Sono state avviate le gare per il recupero dell’ex Cascamificio, il complesso San Martino, la riqualificazione dell’area fra Porta Valle e il parco Granita. E stiamo concretizzando un progetto adeguato per la risalita di Palazzo Battaglia". Così l’assessora ai Lavori pubblici Valeria Melappioni nel bilancio di fine anno con il sindaco Lorenzo Fiordelmondo e la giunta al completo. "Il 2024 – aggiunge l’assessora – sarà anche l’anno in cui lavoreremo al nuovo progetto per il mercato delle Erbe, a quello per il viale della Vittoria con la partecipazione dei cittadini". Sarà anche l’anno in cui la città dovrebbe tornare ad avere il suo ponte San Carlo: "L’opera sta procedendo più che bene e la città ha dimostrato di saper affrontare i disagi grazie agli strumenti che abbiamo messo in campo" evidenzia il primo cittadino. "Sono state demolite le pile e la spalla del vecchio ponte, quella verso la città e ora si sta lavorando all’altra spalla e si sta progettando come avviare il lavoro dell’inserimento dei pali che costituiscono l’impalcato" aggiunge Melappioni. Ma sarà anche l’anno della conclusione dei lavori di realizzazione del mega hub Amazon all’Interporto: "Per l’11 gennaio – rimarca Fiordelmondo – ho convocato un incontro con gli altri Comuni in sede di Consulta delle attività produttive per confrontarsi sui temi della mobilità e dell’indotto". Per rimanere ai grandi cantieri che si stanno aprendo in città il vicesindaco Samuele Animali spiega: "Si sono conclusi i lavori propedeutici alla ristrutturazione della casa di riposo e contestualmente è partita la gara per il primo stralcio dei lavori da 2,5 milioni di euro, senza i quali la struttura rischiava di perdere l’accreditamento". Sarà anche l’anno dei nuovi Comitati di quartiere come spiega l’assessora Loretta Fabrizi: "Una sfida che abbiamo lanciato. Si è registrata un’importante adesione: oltre 200 ad oggi hanno dato disponibilità fra candidature nei 10 quartieri e seggi, mancano ad oggi 15-20 persone e prorogheremo i termini fino al 10-11 gennaio. Ma resta confermata la data del voto il 28 gennaio". "Contiamo di raccogliere tutte le segnalazioni e intervenire per migliorare il servizio relativo alle nuove isole smart per la raccolta rifiuti in centro", il proposito per il nuovo anno dell’assessore all’ambiente Alessandro Tesei.