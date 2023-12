"Nel 2024 vorrei vedere la Cattedrale riaprire"

Olivetti prepara lo sprint finale, "Parcheggio all’ex Iat, promozione turistica e realizzazione di una nuova palazzina per le emergenze dell’ospedale". Gli annunci sono arrivati durante il discorso di fine anno, in cui il sindaco ha voluto al suo fianco l’intera Giunta e Monsignor Franco Manenti. "Ho due sogni per questo nuovo anno: il primo è che vorrei rivedere aperta la nostra Cattedrale, chiusa da un anno dopo il terremoto – ha spiegato Monsignor Manenti –. Spero che ci sia una risposta dalle istituzioni perché la Cattedrale è un bene di tutti, posta per altro su una piazza splendida. Il sogno è quello di poterla riaprire per l’anno giubilare del 2025 – aggiunge –. L’altro sogno riguarda gli Orti del Vescovo, un progetto di qualificazione al palo da 15 anni, e sarebbe bello che muovessero i primi passi. Non è una operazione che favorisce un interesse di parte, della Diocesi, ma si tratta di un recupero ambientale e sociale per la comunità. Mi auguro che con solerzia e coraggio questo progetto possa ripartire". Il sindaco ha annunciato l’acquisto dell’ex Iat (750 mila euro), struttura in degrado che sarà trasformata in parcheggio multipiano a servizio del lungomare e del centro storico. "Abbiamo in questi giorni sei scuole cantierate per 20 milioni di euro, abbiamo sistemato numerose strade, dalla statale alla Corinaldese al lungomare. Abbiamo prestato un’attenzione particolare al gettito fiscale che ci ha permesso di recuperare fondi mai presi, passando dal recupero dell’evasione fiscale da 250 mila di alcuni anni fa agli attuali 2 milioni di euro", ha spiegato Olivetti. Un occhio particolare anche alla promozione turistica: le presenze hanno subito un calo, previsto dagli amministratori, a causa dell’alluvione e della conseguente immagine della città. Proprio per questo la spiaggia di velluto sarà rilanciata, indirettamente, dalle reti Mediaset: "Sarà un’estate chiassosa, perché ricca di eventi – ha spiegato Olivetti –. Molti li abbiamo già annunciati, altri sono ancora in cantiere. Ma Senigallia non sarà solo una città di divertimento, ma anche di relax, siamo una località turistica e dobbiamo offrire entrambi a chi ci sceglie per trascorrere le vacanze. Tra dieci giorni ci sarà l’annuncio ufficiale, a Senigallia sarà girata una fiction per le reti Mediaset, le registrazioni andranno avanti per quattro mesi, ci sarà un po’ di trambusto, ma per noi sarà una grande pubblicità". Giovedì in Consiglio è stato dato il via libera alla realizzazione della nuova palazzina per le emergenze dell’ospedale.